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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино двое мужчин устроили стрельбу из пневматики на детской площадке

В Колпино двое мужчин устроили стрельбу из пневматики на детской площадке

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержаны колпинские снайперы с детской площадки

Накануне вечером около 16 часов 05 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от очевидца о том, что двое мужчин возле дома 2 по улице Братьев Радченко в г. Колпино повесили на детской площадке мишени и стреляют из пневматической  винтовки. 

Выехавший на место  наряд патрульно-постовой службы полиции задержал на детской площадке двоих ранее судимых петербуржцев  в возрасте 34-х и 35-лет, которые организовали импровизированный тир и из пневматической  винтовки «Байкал МР-512» производили выстрелы по пластиковым бутылкам.

Винтовка изъята.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Один из стрелявших задержан на основании ст. 91 УПК РФ, второй опрошен и отпущен.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район стрельба пневматика хулиганство
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