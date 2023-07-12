В Колпино двое мужчин устроили стрельбу из пневматики на детской площадке

Накануне вечером около 16 часов 05 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от очевидца о том, что двое мужчин возле дома 2 по улице Братьев Радченко в г. Колпино повесили на детской площадке мишени и стреляют из пневматической винтовки.

Выехавший на место наряд патрульно-постовой службы полиции задержал на детской площадке двоих ранее судимых петербуржцев в возрасте 34-х и 35-лет, которые организовали импровизированный тир и из пневматической винтовки «Байкал МР-512» производили выстрелы по пластиковым бутылкам.

Винтовка изъята.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Один из стрелявших задержан на основании ст. 91 УПК РФ, второй опрошен и отпущен.