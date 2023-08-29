В Невском районе на детской площадке задержали эксгибициониста

Вчера вечером около 16 часов 15 минут в службу 112 позвонила 43-летняя женщина, которая сообщила о том, что около детской площадки возле дома 1 по Народной улице неизвестный совершает развратные действия в отношении детей, находившихся на площадке, а именно – демонстрирует гениталии.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции по подозрению задержан 52-летний неработающий житель Веселого Поселка. Его доставили в отдел полиции, составили протокол и поместили в камеру.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.