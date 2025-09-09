ента новостей

19:47
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
13:12
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента
13:04
В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»
12:55
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
12:52
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме
12:30
На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой
12:24
В Ленобласти электричка снесла легковой автомобиль
11:28
Более десятка человек были убиты и сотни ранены во время молодежных протестов в Непале
11:05
В Мурино полицейсике искали нелегалов на стройках
10:41
В Ленобласти ищут водителя, насмерть сбившего женщину в Касимово
10:32
В Петербурге завершился турнир по волейболу – «Мемориал Платонова»
09:36
Спектакль «Сатисфакция» — гениальная пьеса Евгения Гришковца
09:33
На сцене БКЗ «Октябрьский «Юнона и Авось» рок-опера гала. Премьера!
09:28
Выставка «Картины опыта»
09:27
Выставка «Под черным солнцем»
08:49
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
16:46
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по парусному спорту среди студентов
16:37
По меньшей мере шесть человек погибли в результате теракта в Иерусалиме
15:44
Петербуржцы возложили цветы к монументу «Мать-Родина» в День памяти жертв блокады
14:38
В ДТП с грузовиком на трассе "Скандинавия" погибли ребенок и пожилые мужчина и женщина
13:33
Петербуржцы покорили Италию на Кубке мира по спортивным танцам на колясках
13:23
В апарт-отеле на Витебском проспекте обнаружили окровавленный труп девочки-подростка
12:54
В Сертолово группа подростков разгромила остановку общественного транспорта
12:39
Telegram по-прежнему не блокирует многие распространяющие персональные данные группы
12:27
В Ленобласти семилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе "Ушаково-Гравийное"
12:20
Фестиваль русских зарубежных театров "Театральная осень" в Петрозаводске
12:13
День памяти жертв блокады Ленинграда
11:54
В Петербурге поймали подозреваемого в погроме автобуса в Парголово
11:45
На улице Рубинштейна задержали стрелков по бутылкам из пневматики
11:41
В Петербурге задержали стрелков по банкам из пневматики
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ищут водителя, насмерть сбившего женщину в Касимово

В Ленобласти ищут водителя, насмерть сбившего женщину в Касимово

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские принимают меры к розыску водителя, под колесами машины которого погибла пожилая женщина в деревне Касимово

8 сентября 2025 года около 19 часов 55 минут в дежурную часть полиции Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение об обнаружении тела неизвестной женщины около дома номер 3 по Цветочной улице, расположенного в деревне Касимово.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 77-летняя женщина стала жертвой дорожно-транспортного происшествия. Неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на пешехода в период с 14 часов 44 минут до 17 часов 28 минут, после чего покинул место аварии, скрывшись в неизвестном направлении.

В результате столкновения женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Её тело было обнаружено в придорожной канаве.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия. Предпринимаются активные меры по установлению личности и местонахождения водителя, скрывшегося с места преступления.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, пострадавший пешеход, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-11-2023, 16:15
В Невском районе рейсовый автобус насмерть сбил 75-летнюю женщину
17-05-2025, 12:24
На Васильевском острове автомашина сбила 6-летнего ребенка на велосипеде
29-03-2024, 14:00
В Петербурге ищут водителя, сбившего 7-летнего мальчика на Стрельнинском шоссе
15-08-2025, 11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
15-03-2024, 12:28
В ДТП на Кантемировской улице погибла 68-летняя женщина-пешеход
14-12-2024, 16:14
В ДТП в Касимово пострадала 10-летняя девочка

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:24
В Ленобласти электричка снесла легковой автомобиль
Вчера, 10:41
В Ленобласти ищут водителя, насмерть сбившего женщину в Касимово
8-09-2025, 14:38
В ДТП с грузовиком на трассе "Скандинавия" погибли ребенок и пожилые мужчина и женщина
8-09-2025, 12:27
В Ленобласти семилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе "Ушаково-Гравийное"
Наверх