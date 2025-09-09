В Ленобласти ищут водителя, насмерть сбившего женщину в Касимово

8 сентября 2025 года около 19 часов 55 минут в дежурную часть полиции Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение об обнаружении тела неизвестной женщины около дома номер 3 по Цветочной улице, расположенного в деревне Касимово.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 77-летняя женщина стала жертвой дорожно-транспортного происшествия. Неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на пешехода в период с 14 часов 44 минут до 17 часов 28 минут, после чего покинул место аварии, скрывшись в неизвестном направлении.

В результате столкновения женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Её тело было обнаружено в придорожной канаве.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия. Предпринимаются активные меры по установлению личности и местонахождения водителя, скрывшегося с места преступления.