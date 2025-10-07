ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине задержали подозреваемых в похищении человека

В Гатчине задержали подозреваемых в похищении человека

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали подозреваемых в похищении человека в Гатчинском районе Ленобласти

Накануне вечером в правоохранительные органы Гатчинского района Ленинградской области поступило заявление от 46-летнего гражданина, проживающего в поселке Суйда. Он заявил, что в тот же день рядом с ним остановился автомобиль, из которого вышли два человека. Злоумышленники, применив физическое насилие, связали его, поместили в багажное отделение транспортного средства и перевезли в близлежащее садоводческое товарищество, где подвергли избиению.

Медицинские работники констатировали у потерпевшего закрытые переломы костей носа и ребер, а также зафиксировали многочисленные гематомы в области лица и тела.

Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов была установлена личность преступников и определено их местонахождение. Ими оказались двое местных жителей, возрастом тридцать четыре года.

В кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали подозреваемых в городе Гатчина.

Задержанные сообщили сотрудникам правоохранительных органов, что причиной их действий послужило оскорбление, нанесенное потерпевшим родственнице одного из них. Они утверждали, что намеревались таким образом «проучить» обидчика.

На основании материалов, предоставленных полицией, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации (похищение человека).

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, похищение людей
