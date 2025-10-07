ента новостей

12:25
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
11:42
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
11:19
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:02
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
13:09
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
12:59
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
11:36
Приморский парк Победы отмечает 80-летие
11:30
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения
11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
11:18
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи
11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
11:04
В Гатчине задержали подозреваемых в похищении человека
11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
10:54
В Ленобласти задержали женщину, «заказавшую» убийство своего мужа
19:24
Выставка «Живой Пушкин»
16:17
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
16:06
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
16:02
В Калининском районе завершился ремонт улицы Демьяна Бедного
11:21
В Петербурге с 7 и 8 октября в трех районах ограничат движение транспорта
11:14
В Петербурге и Ленобласти полиция ликвидировала подпольные майнинговые фермы
11:09
На Пискарёвском проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой
11:05
В торговом центре на проспекте Просвещения подросток выстрелил в лицо сверстнику
11:00
Конфликт мужчин на «Удельной» завершился стрельбой из аэрозольного устройства
10:56
На Гражданском проспекте прохожего ранили из пневматики
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали женщину, «заказавшую» убийство своего мужа

В Ленобласти задержали женщину, «заказавшую» убийство своего мужа

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Ленинградской области сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в «заказе» убийства своего супруга

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следственными органами Следственного комитета России совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, была предварительно установлена причастность жительницы Тосненского района Ленинградской области к подготовке заказного убийства.

Установлено, что 56-летняя жительница города Тосно, ранее не имевшая проблем с законом, из-за личной неприязни и желания завладеть его квартирой, намеревалась организовать убийство своего 48-летнего супруга. С этой целью она через знакомого нашла исполнителя преступления, ранее ей неизвестного, который согласился совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей. Женщина предоставила исполнителю подробную информацию об образе жизни мужа, его привычках и адресе проживания. В качестве подтверждения выполнения заказа мужчина должен был предоставить фотографию убитого.

6 октября на улице Энергетиков в городе Тосно состоялась встреча заказчицы с лицом, участвовавшим в оперативном эксперименте в роли «исполнителя» убийства. Последний передал ей фотографию, имитирующую убийство ее супруга, как доказательство совершения преступления. После передачи фотографии женщина была задержана сотрудниками уголовного розыска.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-12-2022, 15:32
В Выборге женщина зарезала своего мужа
15-08-2023, 17:10
В Тихвине задержали женщину по подозрению в убийстве супруга
23-09-2022, 12:49
В Петербурге раскрыли убийство 19-летней давности
13-09-2023, 14:45
В Гатчине женщину подозревают в убийстве мужа и покушении на убийство сына
1-08-2023, 12:50
В Ленобласти раскрыто убийство, которое совершено 11 лет назад
17-06-2020, 15:40
В Ленобласти задержали женщину обокравшую пенсионерку

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
Вчера, 11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
Вчера, 11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
6-10-2025, 10:54
На трассе «Вологда — Новая Ладога» в ДТП погиб водитель «Lada XRAY»
Наверх