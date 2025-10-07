В Ленобласти задержали женщину, «заказавшую» убийство своего мужа

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следственными органами Следственного комитета России совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, была предварительно установлена причастность жительницы Тосненского района Ленинградской области к подготовке заказного убийства.

Установлено, что 56-летняя жительница города Тосно, ранее не имевшая проблем с законом, из-за личной неприязни и желания завладеть его квартирой, намеревалась организовать убийство своего 48-летнего супруга. С этой целью она через знакомого нашла исполнителя преступления, ранее ей неизвестного, который согласился совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей. Женщина предоставила исполнителю подробную информацию об образе жизни мужа, его привычках и адресе проживания. В качестве подтверждения выполнения заказа мужчина должен был предоставить фотографию убитого.

6 октября на улице Энергетиков в городе Тосно состоялась встреча заказчицы с лицом, участвовавшим в оперативном эксперименте в роли «исполнителя» убийства. Последний передал ей фотографию, имитирующую убийство ее супруга, как доказательство совершения преступления. После передачи фотографии женщина была задержана сотрудниками уголовного розыска.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.