В Ленобласти раскрыто убийство, которое совершено 11 лет назад

«Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыли резонансное убийство. В ходе работы над раскрытием преступлений прошлых лет они вышли на след троих ранее судимых уроженцев Северной столицы.

В мае 2012 года в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области в сторожке местного кладбища обнаружен генеральный директор одной из ритуальных фирм. От колото-резаных и огнестрельной ран он скончался в больнице.

Задержать подозреваемых по горячим следам не удалось. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, которое впоследствии переквалифицировано на часть 2 указанной статьи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию о возможной причастности к преступлению троих ранее судимых мужчин. Предварительно установлено, что убийство бизнесмена они совершили за денежное вознаграждение.

Один из подозреваемых задержан по месту проживания в Санкт-Петербурге, другой – в Севастополе, третий находится в месте отбывания наказания за ранее совершенное преступление. Полицейские и следователи устанавливают все обстоятельства криминального деяния, а также личности всех его соучастников и организаторов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.