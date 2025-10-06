В Петербурге и Ленобласти полиция ликвидировала подпольные майнинговые фермы

Совместными усилиями сотрудников Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (УЭБиПК) и УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена незаконная деятельность, связанная с хищением электроэнергии. Оперативниками задержаны трое жителей региона, подозреваемых в совершении указанного преступления.

Предварительное расследование установило, что злоумышленники заключили договор с энергетической компанией для подключения коммерческого объекта к электросетям и установки приборов учета электроэнергии.

В период с марта 2018 года по август 2025 года подозреваемые, действуя сообща, преднамеренно изменяли показания счетчиков, занижая реальные объемы потребления электроэнергии. Впоследствии, они систематически предоставляли в энергосбытовую компанию ложные данные об объемах потребленной электроэнергии.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии, задержание подозреваемых произведено по местам их проживания в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В ходе обысков, проведенных в нежилых помещениях по нескольким адресам, обнаружено более 2700 устройств, предназначенных для майнинга криптовалют, а также два трансформатора и иные предметы, имеющие значение для расследования дела.

Следственным управлением ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 165, части 2, Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а в отношении двух других – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что продолжаются мероприятия, направленные на выявление всех участников преступной группы и всех эпизодов их противоправной деятельности.