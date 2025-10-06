ента новостей

Выставка «Живой Пушкин»
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
В Калининском районе завершился ремонт улицы Демьяна Бедного
В Петербурге с 7 и 8 октября в трех районах ограничат движение транспорта
В Петербурге и Ленобласти полиция ликвидировала подпольные майнинговые фермы
На Пискарёвском проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой
В торговом центре на проспекте Просвещения подросток выстрелил в лицо сверстнику
Конфликт мужчин на «Удельной» завершился стрельбой из аэрозольного устройства
На Гражданском проспекте прохожего ранили из пневматики
На трассе «Вологда — Новая Ладога» в ДТП погиб водитель «Lada XRAY»
В центре Петербурга полиция задержала участников драки
Петербург до конца года получит 100 новых автомобилей «Скорой помощи»
На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения
На Лесном проспекте задержали мужчину с незарегистрированным пистолетом и патронами
В Петербурге после падения в Фонтанку Porsche Cayenne погибла девушка
На набережной Обводного канала начинается капитальный ремонт
Выставка китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения»
На путепроводе «Сойкино - Малая Ижора» над основным ходом КАД вводится реверсивное движение
Подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле задержали в Кудрово
В Петербурге задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману пенсионерки с Каменоостровского проспекта
В петербурге поймали пособницу мошенников, обманувших пенсионера с Васильевского острова
Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово
В Кудрово задержали подростка за разбойное нападение на сверстника
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино
В посёлке Дзержинка неизвестный поджег лесозаготовительную технику
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
Выставка Ксении Аврамовой «Венеция. То ли сказка, то ли капкан для чужеземца…»
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
В Петербурге и Ленобласти полиция ликвидировала подпольные майнинговые фермы

В Петербурге и Ленобласти полиция ликвидировала подпольные майнинговые фермы

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области полицейские ликвидировали подпольные майнинговые фермы

Совместными усилиями сотрудников Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (УЭБиПК) и УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена незаконная деятельность, связанная с хищением электроэнергии. Оперативниками задержаны трое жителей региона, подозреваемых в совершении указанного преступления.

Предварительное расследование установило, что злоумышленники заключили договор с энергетической компанией для подключения коммерческого объекта к электросетям и установки приборов учета электроэнергии.

В период с марта 2018 года по август 2025 года подозреваемые, действуя сообща, преднамеренно изменяли показания счетчиков, занижая реальные объемы потребления электроэнергии. Впоследствии, они систематически предоставляли в энергосбытовую компанию ложные данные об объемах потребленной электроэнергии.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии, задержание подозреваемых произведено по местам их проживания в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В ходе обысков, проведенных в нежилых помещениях по нескольким адресам, обнаружено более 2700 устройств, предназначенных для майнинга криптовалют, а также два трансформатора и иные предметы, имеющие значение для расследования дела.

Следственным управлением ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 165, части 2, Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а в отношении двух других – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что продолжаются мероприятия, направленные на выявление всех участников преступной группы и всех эпизодов их противоправной деятельности.

