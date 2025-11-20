В Мариинском дворце обсуждали будущие тренды системы госуправления

В Мариинском дворце состоялась пятая Международная научно-практическая конференция, посвященная вопросам государственного и муниципального управления. Это событие было организовано в честь 35-летия Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ) и собрало множество уважаемых экспертов, представителей государственных органов, бизнеса, а также научного сообщества не только из России, но и стран БРИКС. Конференция стала площадкой для обсуждения актуальных проблем, стоящих перед системой государственного и муниципального управления, а также современных тенденций, которые могут оказать влияние на ее развитие.

Открывая конференцию, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поделился важной информацией о том, что парламентарии Законодательного Собрания подготовили 18 поправок к федеральному закону «Об общих принципах организации публичной власти». Бельский отметил, что Санкт-Петербург имеет свои уникальные особенности, отличающие его от других городов федерального значения, таких как Москва и Севастополь, который совсем недавно получил этот статус. По его словам, наш город служит важной площадкой для апробации новых подходов в организации городского хозяйства, внедрения цифровых технологий и создания эффективных механизмов взаимодействия между государством, бизнесом и гражданским обществом.

Александр Бельский также подчеркнул, что в Санкт-Петербурге активно вовлекают молодежь в управленческие программы и общественную деятельность через различные проекты. Среди них можно выделить такие инициативы, как «Лидеры Петербурга» и Молодежный парламент. Он отметил, что в настоящее время город предоставляет возможности для обучения и трудоустройства участников специальной военной операции (СВО) в государственных структурах, что свидетельствует о высоком уровне социальной ответственности и стремлении к интеграции молодежи в процессы управления.

Спикер выделил стратегическое направление цифровой трансформации городского хозяйства, включая внедрение технологий искусственного интеллекта и развитие концепции «умного города». Это направление становится все более актуальным в свете современных вызовов и возможностей, которые открываются перед городами в эпоху цифровизации.

В числе выступающих на конференции были видные специалисты и эксперты в области науки и образования. Среди них ректор СПбУТУиЭ, доктор экономических наук, доцент и академик РАЕН Олег Смешко, который поделился своими взглядами на развитие образовательных программ в области управления. Также выступил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин, который затронул вопросы взаимодействия образовательных учреждений с государственными структурами и бизнесом.

Председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов также выступил с докладом, в котором акцентировал внимание на важности научных исследований для развития государственного управления. Глава администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга Константин Серов рассказал о практических аспектах реализации управленческих инициатив на уровне района.

Доктор медицинских наук, профессор и вице-президент РАЕН Василий Новиков, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, заслуженный деятель науки России и почетный профессор СПбУТУиЭ, поделился своими мыслями о том, как наука может способствовать улучшению качества жизни граждан и эффективному управлению.

Заместитель директора по научно-образовательной деятельности ИПРЭ РАН, кандидат экономических наук Евгения Назарова также приняла участие в обсуждении, представив свои идеи по интеграции науки и образования в систему государственного управления. Депутаты Дмитрий Дмитриев и Анастасия также внесли свой вклад в обсуждение, поднимая важные вопросы, касающиеся взаимодействия власти и общества.

Конференция стала важным событием, которое собрало под одной крышей множество профессионалов, готовых делиться опытом, идеями и находить решения для актуальных проблем в области государственного и муниципального управления. Обсуждение ключевых вопросов и современных трендов в этой сфере позволит не только улучшить существующие практики, но и создать новые подходы, которые помогут справиться с вызовами современности.