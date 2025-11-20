ента новостей

В Мариинском дворце обсуждали будущие тренды системы госуправления
Предприятиям Петербурга выделят субсидии на внедрение роботизированных комплексов
В Петербурге задержан мужчина за приставания к 13-летней девочке в вагоне метро
В Ленобласти задержан житель Псковской области за убийство в деревне Нурма
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» из Новосибирской области, за обман пенсионеров
В Ленобласти задержаны бывший и действующий замглавы Тосненского района
В Курортном районе полицейские провели миграционный рейд
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Лесном проспекте
В Петербурге женщина убила новорожденного ребенка и спрятала в диване
Спектакль «Ни дать, ни зять»
Антон Немкин: уязвимость WhatsApp — признак архитектурной непродуманности сервиса
На Ладожском мосту на два месяца перекроют две полосы движения
В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
В Ленобласти задержали подозреваемую в серии мошенничеств
В Петроградском районе подростка изобличили в грабеже
На проспекте Художников конфликт в парадной закончился реанимацией для 19-летнего парня
В Петербурге пьяный мужчина поджог дверь соседской квартиры
Житель Якутии подозревается в поножовщине в центре Петербурга
В Ленобласти трое подростки похитили сейф из Храма в деревне Хиттолово
В Петербурге хотят создать реестр ремесленников
В Петербурге прошел международный молодежный форум
В Петербурге начинают строить атомоход «Сталинград»
Театрализованное представление «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
Предприятиям Петербурга выделят субсидии на внедрение роботизированных комплексов

Предприятиям Петербурга выделят субсидии на внедрение роботизированных комплексов

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Петербургские промышленные предприятия получат городские субсидии на внедрение роботизированных комплексов

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, подписал важное постановление, касающееся поддержки промышленности в городе. Этот документ называется «О Порядке предоставления в 2025 году субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге в целях возмещения затрат на внедрение роботизированных систем и комплексов». Вводимая мера поддержки является новшеством и осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, который обозначает национальные цели развития страны на период до 2030 года и на ближайшую перспективу до 2026 года.

Одной из ключевых целей, заявленных в этом указе, является стремление Российской Федерации занять место среди 25 ведущих стран мира по уровню плотности роботизации. Это подчеркивает важность внедрения современных технологий в промышленность, что, в свою очередь, должно способствовать повышению конкурентоспособности отечественных предприятий на международной арене.

Субсидии, которые будут предоставлены, направлены на возмещение части затрат, которые понесут промышленные предприятия Санкт-Петербурга в процессе внедрения роботизированного оборудования. Если предприятие решит использовать оборудование, произведенное в Санкт-Петербурге, оно сможет компенсировать до 80% понесенных затрат. Это является значительной поддержкой для местных производителей и может способствовать развитию внутреннего рынка робототехники.

В случае, если применяется роботизированное оборудование, произведенное в других регионах России, размер возмещения составит до 50% от понесенных затрат. Это также стимулирует предприятия рассматривать возможности сотрудничества с другими регионами, что может привести к укреплению межрегиональных связей. Однако, если речь идет о роботах, произведенных за пределами России, то субсидия составит лишь до 30% от затрат. Это ограничение направлено на поддержку отечественного производства и снижение зависимости от иностранных технологий.

Важно отметить, что максимальный размер субсидии для одной организации не может превышать 10 миллионов рублей. В 2025 году на реализацию данного вида субсидий в городском бюджете предусмотрено 60 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на поддержку тех предприятий, которые активно внедряют роботизацию в свои производственные процессы.

Основной целью внедрения роботизированного оборудования, на что и направлены полученные субсидии, является повышение производительности труда на отдельных участках не менее чем на 10%. Это позволит значительно улучшить эффективность работы предприятий. Кроме того, ожидается, что себестоимость продукции снизится в диапазоне от 5 до 15 процентов, что является важным аспектом для повышения конкурентоспособности продукции на рынке.

Таким образом, данная мера поддержки не только ускорит процесс внедрения роботизированных систем на промышленных предприятиях Санкт-Петербурга, но и приведет к увеличению объема выпускаемой продукции. Это, в свою очередь, окажет положительное влияние на основные экономические показатели региона, что является важным шагом в направлении устойчивого экономического роста и модернизации промышленности.

