В Петербурге мигранты устроили поножовщину в квартире на Гражданском проспекте

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские разбираются в поножовщине мигрантов в квартире на Гражданском проспекте

23 ноября, около 23:00, в отдел полиции Калининского района Петербурга поступило сообщение об инциденте с ножевым ранением, произошедшем в квартире номер 1 дома 109, корпус 1 по Гражданскому проспекту.

На место происшествия прибыл наряд полиции, который обнаружил в указанной квартире 38-летнего гражданина одного из государств Средней Азии с ножевым ранением в грудь. Пострадавший был в срочном порядке госпитализирован бригадой скорой помощи в состоянии, оцениваемом как тяжелое.

В квартире также находился соотечественник потерпевшего, предоставивший сведения о том, что незадолго до инцидента он распивал спиртные напитки в компании земляков: соседа по квартире, будущего пострадавшего, а также общего знакомого и его спутницы.

По словам свидетеля, в ходе застолья он отлучился в магазин за дополнительной порцией алкоголя, а по возвращении обнаружил приятеля с ножевым ранением. При этом знакомый и его девушка отсутствовали в квартире.

До выяснения всех обстоятельств произошедшего, свидетель был доставлен в отделение полиции, где понес административную ответственность в соответствии со статьей 19.27 КоАП РФ за предоставление недостоверной информации при осуществлении миграционного учета.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в причастности к данному инциденту были задержаны 43-летний мужчина и его 33-летняя спутница, являющиеся работниками строительной организации.

В отделении полиции на обоих были составлены административные протоколы. Мужчина привлечен к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ, а в отношении женщины установлено нарушение, связанное с предоставлением ложных сведений при постановке на миграционный учет, за что ей был выписан протокол по статье 19.27 ч. 3 КоАП РФ.

Оба задержанных помещены в изолятор временного содержания в ожидании решения о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Калининский район, ножевое ранение, мигранты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
