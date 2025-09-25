ента новостей

17:07
Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи
17:04
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области
15:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней
14:54
В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание
14:50
В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования
14:44
Выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь»
14:36
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла
14:32
В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера
14:07
В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
14:02
В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола
13:58
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве
13:51
В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке
13:46
Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме
13:42
В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами
13:36
В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества
13:31
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок
16:14
На путепроводе «Кудрово-Новосергиевка» над КАД введут реверсивное движение
14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
12:57
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
12:41
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке

В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские разыскивают стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке

24 сентября текущего года, около 00 часов 50 минут, в отдел полиции Фрунзенского района Петербурга поступила информация из медицинского учреждения о том, что за помощью обратился девятнадцатилетний студент третьего курса колледжа с повреждением кисти руки.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 21 сентября, приблизительно в 22:00, возле дома номер 32 по Альпийскому переулку, между потерпевшим и незнакомым ему мужчиной произошла словесная перепалка. В процессе конфликта злоумышленник произвел выстрел в сторону юноши из светошумового пистолета, после чего покинул место происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как хулиганство. В настоящий момент полицией проводятся необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание лица, совершившего противоправное деяние.

Все по теме: Фрунзенский район, стрельба
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-08-2025, 13:26
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам детского сада
26-05-2025, 12:17
Полицейсике ищут стрелявшего во дворе на Дунайском проспекте
12-09-2025, 14:27
Неизвестный выстрелил из травмата в мужчину у станции "Проспект Большевиков"
20-09-2025, 14:31
На проспекте Славы самокатчик выстрелил из травмата в петербуржца
13-05-2025, 09:46
В Петербурге конфликт на площадке для выгула собак завершился стрельбой из сигнального пистолета
23-06-2025, 10:19
На улице Рубинштейна полицейские задержали участников потасовки возле бара

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
Вчера, 12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
22-09-2025, 15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
22-09-2025, 15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
Наверх