В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке

24 сентября текущего года, около 00 часов 50 минут, в отдел полиции Фрунзенского района Петербурга поступила информация из медицинского учреждения о том, что за помощью обратился девятнадцатилетний студент третьего курса колледжа с повреждением кисти руки.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 21 сентября, приблизительно в 22:00, возле дома номер 32 по Альпийскому переулку, между потерпевшим и незнакомым ему мужчиной произошла словесная перепалка. В процессе конфликта злоумышленник произвел выстрел в сторону юноши из светошумового пистолета, после чего покинул место происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как хулиганство. В настоящий момент полицией проводятся необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание лица, совершившего противоправное деяние.