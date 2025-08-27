Полицейские задержали участников массовой драки в Янино-1

26 августа в правоохранительные органы Всеволожского района Ленобласти поступила информация об инциденте, а именно о массовой драке возле строящегося объекта, расположенного на Голландской улице в поселке Янино-1.

При этом, в полицию не поступали какие-либо заявления или уведомления от медицинских учреждений относительно данного происшествия.

В целях проверки полученной информации, сотрудники полиции незамедлительно организовали специальную операцию, в результате которой тридцать иностранных граждан, прибывших из двух стран Центральной Азии, были доставлены в отделения полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе процессуальных действий с задержанными лицами, сотрудники полиции выявили троих инициаторов конфликта, являющихся гражданами одного из государств Центральной Азии, в возрасте от двадцати двух до двадцати шести лет.

В отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство), и они были задержаны в качестве подозреваемых.

Кроме того, четырнадцать граждан одного и девять граждан другого государства Центральной Азии были привлечены к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства.

Один из задержанных лиц находился на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства, в связи с чем был помещен в специализированное учреждение для последующей депортации за пределы страны.