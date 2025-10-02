ента новостей

14:41
На набережной Обводного канала начинается капитальный ремонт
14:36
Выставка китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения»
13:32
На путепроводе «Сойкино - Малая Ижора» над основным ходом КАД вводится реверсивное движение
13:27
Подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле задержали в Кудрово
13:19
В Петербурге задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману пенсионерки с Каменоостровского проспекта
13:12
В петербурге поймали пособницу мошенников, обманувших пенсионера с Васильевского острова
13:01
Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово
12:54
В Кудрово задержали подростка за разбойное нападение на сверстника
12:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино
12:41
В посёлке Дзержинка неизвестный поджег лесозаготовительную технику
12:38
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки
10:13
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
09:24
Выставка Ксении Аврамовой «Венеция. То ли сказка, то ли капкан для чужеземца…»
13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
12:56
Петербургские предприятия активно присоединяются к федеральному проекту «Производительность труда»
12:48
Бывший заместитель главы Комитета по имуществу Ленобласти предстанет перед судом за взятки
12:41
В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству
12:26
Сотрудники угрозыска Петербурга задержали распространителя детской порнографии
12:19
В Петербурге задержали стрелявшего с болкона из травмата
11:50
В поселке Щеглово рецидивист ограбил школьника
11:47
В Петербурге ищут затушивших Вечный огонь на Марсовом поле
11:44
В Кудрово конфликт школьников завершился ножом у горла
11:37
Полицейсике Петербурга ликвидировали крупный интернет-магазин по продаже наркотиков
13:52
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
13:49
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
13:08
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
12:57
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:52
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
12:47
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману пенсионерки с Каменоостровского проспекта

В Петербурге задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману пенсионерки с Каменоостровского проспекта

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману 79-летней петербурженки с Каменоостровского проспекта

Вечером 27 сентября в правоохранительные органы Петроградского района Петербурга обратилась 79-летняя жительница квартиры по адресу: Каменоостровский проспект, дом 18/11. Она сообщила, что днем ранее злоумышленники, представившись сотрудниками силовых структур, обманным путем убедили ее перевести свои сбережения для защиты от предполагаемых мошеннических действий. Впоследствии, в своей квартире, она передала курьеру женского пола сумму в размере 950 000 рублей.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Утром 1 октября на улице Льва Толстого сотрудниками полиции была задержана подозреваемая в совершении указанного преступления. Ею оказалась 68-летняя жительница Всеволожского района Ленинградской области, работающая гардеробщицей в одном из высших учебных заведений.

Все по теме: Петроградский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-09-2025, 11:29
В Петербурге задержана 19-летняя помошницу мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта
9-09-2025, 12:55
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
20-08-2025, 10:40
Полицейскими задержана 42-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Искровского проспекта
22-07-2025, 11:06
В Ленобалсти поймали "дропа - гастролера", обманувшего пенсионерку из Пикалево
15-08-2025, 11:57
В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово
5-09-2025, 14:36
В Невском районе задержали «дропа», помогавшего мошенникам обмануть блокадницу

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
30-09-2025, 12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
29-09-2025, 13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
29-09-2025, 12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
Наверх