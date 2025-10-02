В Петербурге задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману пенсионерки с Каменоостровского проспекта

Вечером 27 сентября в правоохранительные органы Петроградского района Петербурга обратилась 79-летняя жительница квартиры по адресу: Каменоостровский проспект, дом 18/11. Она сообщила, что днем ранее злоумышленники, представившись сотрудниками силовых структур, обманным путем убедили ее перевести свои сбережения для защиты от предполагаемых мошеннических действий. Впоследствии, в своей квартире, она передала курьеру женского пола сумму в размере 950 000 рублей.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 159, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Утром 1 октября на улице Льва Толстого сотрудниками полиции была задержана подозреваемая в совершении указанного преступления. Ею оказалась 68-летняя жительница Всеволожского района Ленинградской области, работающая гардеробщицей в одном из высших учебных заведений.