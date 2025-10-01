ента новостей

В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
В Ленобласти с погоней задержали водителя, скрывшегося с места аварии и не подчинившегося сотрудникам полиции

В Волхове Ленинградской области экипаж ГАИ у дома №3 на улице Фрунзе заметил автомобиль «Форд Фокус», водитель которого столкнулся с припаркованным у тротуара транспортным средством и покинул место происшествия.

Требование инспекторов остановиться нарушитель проигнорировал и попытался скрыться, маневрируя опасным образом. Сотрудники ДПС организовали преследование иномарки.

На улице Вали Голубевой движение автомобиля было временно перекрыто, однако водитель, стремясь избежать задержания, применил таранный маневр, задел служебный патрульный автомобиль и вновь предпринял попытку скрыться. В результате столкновения пострадавших не выявлено.

Преследование продолжилось за пределами населённого пункта. На 5-м километре автодороги Волхов – Кисельня – Черноушево инспекторы произвели предупредительный выстрел вверх и затем прицельный выстрел по шинам преследуемого автомобиля; после этого машина выехала в кювет.

За рулём «Форд Фокуса» находился 21-летний житель Брянской области, у которого имелись внешние признаки алкогольного опьянения. Также установлено, что мужчина не предъявил водительского удостоверения и не имеет права управления транспортным средством.

В результате применения оружия пострадавших нет.

В отношении водителя оформлены административные материалы по фактам неповиновения законному распоряжению полиции, оставления места ДТП, управления транспортным средством в состоянии опьянения и в отсутствии водительского удостоверения.

