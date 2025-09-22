На улице Дмитрия Устинова рецидивисты ограбили 18-летнего юношу

В полицию Невского района Петербурга 21 сентября 2025 года около 03 часов 25 минут поступило сообщение от 18-летнего жителя Санкт-Петербурга о совершенном на него разбойном нападении. Согласно заявлению потерпевшего, инцидент произошел возле дома номер 1 по улице Дмитрия Устинова, где двое неизвестных злоумышленников, угрожая ножом, совершили нападение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что двое неустановленных лиц, один из которых демонстрировал нож и угрожал им, похитили у прохожего рюкзак. В рюкзаке находились личные вещи, портативное зарядное устройство и портмоне с банковскими картами.

Общая сумма материального ущерба составила 23 000 рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 162, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

Благодаря оперативным действиям патрульно-постовой службы полиции, примерно через час один из подозреваемых был задержан в подъезде дома 17/2 по Шлиссельбургскому проспекту. Им оказался 47-летний местный житель, имеющий в прошлом неоднократные судимости за кражи и грабежи.

Второй фигурант, 48 лет, был задержан сотрудниками оперативных служб в 18:15 возле дома номер 29 по улице Дудко. Он был доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших следственных действий.

В отношении младшего из задержанных применена мера пресечения на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.