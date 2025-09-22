ента новостей

14:13
В Петроградском районе задержали участников драки на улице Бармалеева
14:08
В Петербурге задержали подозреваемых в драке у заведения общепита на улице Композиторов
13:58
На улице Дмитрия Устинова рецидивисты ограбили 18-летнего юношу
13:54
На Невском проспекте петербуржец толкнул мужчину с парапета подземного перехода
09:56
Футболисты «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 2:0
09:38
Vощный шторм обрушился на Филиппины
09:28
На Васильевском острове полиция провела проверку транспорта и иностранцев
01:03
На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми
14:44
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
14:41
Полицейские выясняют обстоятельства поножовщины на проспекте Культуры
14:36
В Мурино дорожный конфликт из-за инвалидного кресла закончился стрельбой
14:31
На проспекте Славы самокатчик выстрелил из травмата в петербуржца
14:25
В петербургском метро задержали подозреваемого в грабеже
01:18
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
15:52
В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину
14:44
В Ленобласти полицейские обнаружили 19 мешков высушенной конопли
14:37
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя
14:33
В Петербурге состоятся международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская Осень»
14:29
В Ленобласти обнаружили подпольную наркоплантацию
13:03
В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков
12:57
В Петербурге рецидивист ударил и ограбил инвалида
12:51
На Купчинской улице иномарка сбила 17-летнюю студентку колледжа
12:46
В Самаре поймали мигранта, напавшего на пенсионерку в Ленобласти
12:37
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта
10:21
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Летние Кавголовские игры» по прыжкам на лыжах с трамплина
14:22
В Колпино состоялась торжественная церемония открытия стендов памяти краеведам Ларисе Бурим и Валентине Васильевой
14:15
В Ледовом дворце отметили День промышленности Петербурга
14:12
В Петербурге определены победители ежегодного конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования
14:07
В Петербурге определены лауреаты ежегодной премии Правительства в области образования
12:34
В Google Chrome нашли серьезную уязвимость
На улице Дмитрия Устинова рецидивисты ограбили 18-летнего юношу

На улице Дмитрия Устинова рецидивисты ограбили 18-летнего юношу

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Невского района задержали подозреваемых в разбойном нападении на улице Дмитрия Устинова

В полицию Невского района Петербурга 21 сентября 2025 года около 03 часов 25 минут поступило сообщение от 18-летнего жителя Санкт-Петербурга о совершенном на него разбойном нападении. Согласно заявлению потерпевшего, инцидент произошел возле дома номер 1 по улице Дмитрия Устинова, где двое неизвестных злоумышленников, угрожая ножом, совершили нападение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что двое неустановленных лиц, один из которых демонстрировал нож и угрожал им, похитили у прохожего рюкзак. В рюкзаке находились личные вещи, портативное зарядное устройство и портмоне с банковскими картами.

Общая сумма материального ущерба составила 23 000 рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 162, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

Благодаря оперативным действиям патрульно-постовой службы полиции, примерно через час один из подозреваемых был задержан в подъезде дома 17/2 по Шлиссельбургскому проспекту. Им оказался 47-летний местный житель, имеющий в прошлом неоднократные судимости за кражи и грабежи.

Второй фигурант, 48 лет, был задержан сотрудниками оперативных служб в 18:15 возле дома номер 29 по улице Дудко. Он был доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших следственных действий.

В отношении младшего из задержанных применена мера пресечения на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

