В Сестрорецке адержали 17-летнюю «дропершу» за обман пенсионера

В полицию Курортного района Петербурга 8 августа 2025 года, около полудня, поступило заявление от восьмидесятилетнего гражданина, проживающего в доме номер 18 по 3-й Тарховской улице, расположенном в Сестрорецке. По словам заявителя, накануне вечером ему позвонили лица, не установившие свою личность, которые представились работниками медицинского учреждения и предложили осуществить замену его бумажной амбулаторной карты на электронный аналог.

С целью проведения данной процедуры, звонившие запросили у пенсионера данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), которые он предоставил. Впоследствии последовал повторный звонок от неизвестных, которые, манипулируя предлогом "обеспечения безопасности денежных средств" от якобы действующих мошенников, убедили его в несколько этапов передать сумму в размере 1 500 000 рублей. Часть этой суммы была переведена на банковские счета, указанные злоумышленниками, а другая часть передана курьеру.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

28 сентября 2025 года, около 19 часов, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, оперативной группой уголовного розыска у дома номер 17 по Дубковскому шоссе в Сестрорецке была задержана семнадцатилетняя девушка, подозреваемая в соучастии в данном преступлении, так называемая "дроперша".

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление возможной причастности задержанной к совершению аналогичных преступлений.