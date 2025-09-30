ента новостей

13:52
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
13:49
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
13:08
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
12:57
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:52
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
12:47
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
12:44
В Сестрорецке адержали 17-летнюю «дропершу» за обман пенсионера
12:34
В Петербурге ищут стрелков по окнам квартиры на Богатырском проспекте
12:32
На Бестужевской улице задержали подозреваемый в беспорядочной стрельбе
10:50
Пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам более 15 млн рубле
10:15
В Сертолово задержали подростков, ударивших прохожего ради «эффектного» видео
16:18
Музыка Баха и Вивальди для органа и оркестра в исполнении Российского ансамбля старинной музыки
13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
13:00
Ремонт Сестрорецкого путепровода закончен
12:54
В Красном Селе молодой человек избил пенсионерку на пешеходном переходе
12:51
В Ленобласти ищут налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:30
В Петербурге задержали водителя "Ягуара", стрелявшего по автобусу на Наличном мосту
12:25
По факту массовой драки на Невском проспекте возбудили уголовное дело
12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
12:20
В Ленобласти нашли предполагаемый источник распространения суррогатного алкоголя, из-за которого погибли люди
11:55
Полицейские проверяли мигрантов на стройках юго-запада Петербурга
15:25
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
15:00
В Ленобласти задержан мужчина, пытавшийся сжечь пятерых человек
14:51
В Петербурге задержали подозреваемых в серии разбоев в Мурино
14:42
В Петербурге погибшая в пожаре пенсинерка лишилась квартиры из-за мошенников
12:42
В Шушарах в ДТП с грузовиком пострадали два человека
12:39
В Пикалево водитель погрузчика выстрелил из пневматики по автомашине
12:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Художников
12:27
В Парголово задержали налетчика на магазин в Пушкине
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Сестрорецке адержали 17-летнюю «дропершу» за обман пенсионера

В Сестрорецке адержали 17-летнюю «дропершу» за обман пенсионера

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Курортного района задержали 17-летнюю «дропершу», обманувшую пенсионера с 3-й Тарховской улицы в Сестрорецке

В полицию Курортного района Петербурга 8 августа 2025 года, около полудня, поступило заявление от восьмидесятилетнего гражданина, проживающего в доме номер 18 по 3-й Тарховской улице, расположенном в Сестрорецке. По словам заявителя, накануне вечером ему позвонили лица, не установившие свою личность, которые представились работниками медицинского учреждения и предложили осуществить замену его бумажной амбулаторной карты на электронный аналог.

С целью проведения данной процедуры, звонившие запросили у пенсионера данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), которые он предоставил. Впоследствии последовал повторный звонок от неизвестных, которые, манипулируя предлогом "обеспечения безопасности денежных средств" от якобы действующих мошенников, убедили его в несколько этапов передать сумму в размере 1 500 000 рублей. Часть этой суммы была переведена на банковские счета, указанные злоумышленниками, а другая часть передана курьеру.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

28 сентября 2025 года, около 19 часов, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, оперативной группой уголовного розыска у дома номер 17 по Дубковскому шоссе в Сестрорецке была задержана семнадцатилетняя девушка, подозреваемая в соучастии в данном преступлении, так называемая "дроперша".

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление возможной причастности задержанной к совершению аналогичных преступлений.

Все по теме: Курортный район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

22-09-2025, 14:46
В Петербурга задержана курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова
21-05-2025, 10:40
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Апрельской улицы
15-08-2025, 11:57
В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово
2-08-2025, 16:15
Задержан 19-летний "дроп" мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Космонавтов
6-08-2025, 13:17
В Петербурге задержали 85-летнюю "дропа" мошенников
21-05-2025, 10:58
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера с улицы Кибальчича

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
Вчера, 13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
Вчера, 12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
27-09-2025, 15:25
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
Наверх