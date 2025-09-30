В Петербурге ищут стрелков по окнам квартиры на Богатырском проспекте

Около 9:35 утра 29 сентября 2025 года в отдел полиции Приморского района Петербурга поступило заявление от гражданки 1959 года рождения, проживающей в доме номер 61 по Богатырскому проспекту. Заявительница сообщила о стрельбе по окнам её квартиры неустановленными лицами с применением пневматического оружия.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники правоохранительных органов зафиксировали наличие проникающих повреждений в остеклении балконного блока и оконном проеме жилой комнаты заявительницы.

В результате данного происшествия нанесения вреда здоровью граждан не зарегистрировано.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного производства по факту произошедшего.