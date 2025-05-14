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Питерец.ру » Происшествия » На улице Бурцева подростки стреляли из пневматики из окон квартиры

На улице Бурцева подростки стреляли из пневматики из окон квартиры

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Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские доставили подростков, которые ради развлечения стреляли из пневматики из окон квартиры

Вчера, 13 мая в отделение полиции Кировского района города Санкт-Петербурга обратилась 44-летняя гражданка, проживающая в доме номер десять по улице Бурцева. Заявительница рассказала правоохранительным органам о стрельбе из пневматического оружия, предположительно, из окна квартиры, расположенной на пятом этаже указанного дома.

Оперативная группа немедленно выехала по указанному адресу. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили номер квартиры, из которой, по предварительным данным, осуществлялась стрельба. Внутри помещения были обнаружены трое несовершеннолетних подростков в возрасте от тринадцати до четырнадцати лет.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что двое учащихся общеобразовательной школы пришли в гости к своей знакомой, проживающей в данной квартире. Обнаружив пневматическую винтовку, принадлежащую матери девочки, подростки решили испытать оружие в действии.

Все трое несовершеннолетних были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. После проведения профилактической беседы они были переданы законным представителям.

Источник: ГУ МВД
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