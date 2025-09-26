В Петербурге механик угрожал травматом инженеру из-за сноса гаражей

25 сентября 2025 года, около 15 часов 55 минут, в отделение полиции Приморского района Петербурга поступило заявление от 37-летнего инженера, работающего в государственном учреждении. Инженер сообщил, что в утреннее время на территории гаражного комплекса, расположенного у дома номер 15 по Приморскому проспекту, между ним и неустановленным лицом произошел конфликт. В ходе словесной перепалки неизвестный, используя ненормативную лексику и высказывая угрозы физической расправы, извлек из своего транспортного средства травматическое оружие, произвел взведение затвора и нацелил его в сторону инженера. После чего, нарушитель поместил оружие обратно в карман.

На месте инцидента, в непосредственной близости от дома номер 15 по Приморскому проспекту, оперативно-следственная группа уголовного розыска задержала 56-летнего механика, сотрудника одного из городских предприятий. Задержание произведено на основании подозрения в его причастности к вышеописанному происшествию.

В ходе личного досмотра у задержанного был обнаружен и изъят травматический пистолет.

По предварительным данным, причиной конфликта послужил спор между участниками инцидента относительно проведения работ по демонтажу гаражных сооружений.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.