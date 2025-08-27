ента новостей

13:47
В Невском районе пьяный пассажир автобуса напал на контролера
13:36
На улице Дыбенко дорожный конфликт двух водителей автобусов закончился дракой
13:32
Полицейские задержали четверых жителей Ленобласти, входящих в группу пособников IT-мошенникам
13:26
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам детского сада
12:07
На Невском проспекте завершили ремонт дорожного покрытия
10:26
«Зенит» победил «Оренбург» в матче Кубка России по футболу
10:25
Полицейские задержали участников массовой драки в Янино-1
09:42
В Петербурге суд оштрафовал «ВКонтакте» за отказ предоставить переписку подозреваемого в развратных действиях с несовершеннолетними
17:32
Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
15:25
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
14:15
Депутаты ЗакС Петербурга направили гуманитарный груз в зону СВО
14:07
В Петербурге представили нового федерального инспектора
13:58
Беглов освободил от занимаемой должности председателя Комитета по тарифам
13:52
Одобрены изменения в Закон Санкт‑Петербурга «О Стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года»
12:39
В Петербурге будут судить двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции
11:58
В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников
11:54
В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино
11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
11:38
Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте
11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
11:24
В Вырице задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт
11:14
На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача
10:19
В Колпино женщину будут судить за повреждение молотком чужого автомобиля
09:46
В Кронштадте стартовал семейный фестиваль «Остров мечтателей»
09:35
12 жителей Петербурга станyт лауреатами премии имени Александра Невского
16:08
В Приморском районе ограничат движение транспорта
16:06
В Центре занятости Петербурга усилили поддержку женщин
14:35
Мошенники стали использовать для своих схем Google Meet
13:08
Петербуржцы серебряного возраста оформили 100 тысяч электронных сертификатов на посещение музеев
12:43
Балет «Щелкунчик»
Все новости
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам детского сада

В Петербурге ищут стрелявшего по окнам детского сада

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Фрунзенского района ищут стрелявшего по окнам детского сада

26 августа в правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга поступила информация об инциденте, связанном с использованием пневматического оружия. Объектом атаки стали оконные проемы детского сада, расположенного на улице Белы Куна.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели тщательный осмотр. В результате осмотра было зафиксировано повреждение одного из окон, выразившееся в образовании скола.

Согласно имеющимся сведениям, в момент совершения противоправного деяния воспитанники детского сада в данной группе отсутствовали.

В связи с вышеизложенным, было возбуждено уголовное дело на основании статьи 213, части 1, пункта «а» Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как хулиганство.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание лица, совершившего стрельбу.

