В Петербурге ищут стрелявшего по окнам детского сада

26 августа в правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга поступила информация об инциденте, связанном с использованием пневматического оружия. Объектом атаки стали оконные проемы детского сада, расположенного на улице Белы Куна.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели тщательный осмотр. В результате осмотра было зафиксировано повреждение одного из окон, выразившееся в образовании скола.

Согласно имеющимся сведениям, в момент совершения противоправного деяния воспитанники детского сада в данной группе отсутствовали.

В связи с вышеизложенным, было возбуждено уголовное дело на основании статьи 213, части 1, пункта «а» Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как хулиганство.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание лица, совершившего стрельбу.