В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Стрельне, где пострадал несовершеннолетний на мопеде

Вчера, 21 сентября, приблизительно в 17:00 в населенном пункте Стрельна, на пересечении Санкт-Петербургского шоссе и Парковой улицы, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Несовершеннолетний гражданин в возрасте 15 лет, управляя мопедом, не имея при этом водительских прав и требуемой защитной экипировки, заметив поблизости патрульный автомобиль правоохранительных органов, предпринял попытку скрыться.

Стремясь избежать встречи с сотрудниками полиции, подросток значительно увеличил скорость движения, однако не сумел сохранить контроль над транспортным средством. В результате этого, он совершил столкновение с дорожным ограждением.

После инцидента пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое требующее интенсивной терапии.

В настоящее время компетентными органами проводится тщательное расследование обстоятельств данного происшествия. Целью проверки является установление всех деталей инцидента и определение степени ответственности участников.

