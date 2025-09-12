В Калининском районе задержали курьеров мошенников

10 сентября в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступило обращение от гражданки, проживающей в доме номер 100 по проспекту Луначарского. 88-летняя женщина сообщила, что в период с 8 по 10 сентября на её мобильный телефон поступали многочисленные звонки от неизвестных лиц. Звонившие, используя обманный предлог о необходимости "защиты её финансовых активов", убедили её передать 300 000 рублей курьеру.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий в 16:00 у подъезда дома номер 23 по Омской улице сотрудники уголовного розыска задержали двоих граждан в момент передачи муляжа денежных средств. Задержанными оказались 48-летний мужчина, зарегистрированный в Томской области, и 27-летний житель Чувашии.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанных применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.