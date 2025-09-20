ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника

На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника

Полицейские проводят проверку по факту ДТП на улице Демьяна Бедного, в котором пострадал шестиклассник

19 сентября, около 16 часов 55 минут, неподалеку от дома номер 10, строение 1 по улице Демьяна Бедного, произошел инцидент с участием транспортного средства "Киа Рио" под управлением сорокалетней женщины.

Автоледи совершила столкновение с 12-летним школьником, учеником шестого класса, в пределах пешеходного перехода, регулируемого светофором. Предположительно, ребенок пересекал дорогу слева направо, игнорируя запрещающий сигнал светофора.

В результате данного происшествия несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, где ему оказывается необходимая помощь.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Полицией инициирована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с целью выяснения причин и определения степени ответственности сторон.

