В Кировске мужчину задержади за незаконное хранение марихуаны

В городе Кировск Ленинградской области сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан возле одного из домов на Ладожской улице 31-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств.

В результате проведения обыска квартиры задержанного оперативники обнаружили и изъяли 10 кустов конопли и высушенные части растений общей массой 3,4 килограмма, которые находились в пластиковых вёдрах и пакетах.

Экспертиза уже установили, что половина изъятого вещества является марихуаной. Исследование остального продолжается.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.