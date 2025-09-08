На улице Доблести 19-летний юноша на электросамокате погиб после столкновения с трамваем

Согласно предварительным данным, трагический инцидент произошел 7 сентября 2025 года около 22 часа 30 минут. Несовершеннолетний участник дорожного движения, 19-летний молодой человек, управляя персональным электросамокатом, совершил столкновение с трамвайным вагоном. Установлено, что инцидент произошел вблизи дома номер 36, расположенного на улице Доблести. Трамваем управлял водитель в возрасте 22 лет.

К сожалению, в результате столкновения 19-летний водитель электросамоката получил травмы, несовместимые с жизнью. Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего до оказания какой-либо медицинской помощи.

В настоящее время компетентными органами проводится расследование для выяснения всех обстоятельств и причин, приведших к данной дорожно-транспортной аварии. Детали происшествия уточняются.