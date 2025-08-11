ента новостей

15:18
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»
14:34
Для госуслуг введут новые строгие стандарты качества
14:28
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
14:11
В Петербурге пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры
12:40
В Петербурге с 11, 12 и 13 августа в шести районах ограничат движение
12:00
В Петербурге задержали шестерых человек за организацию незаконной миграции
09:37
В Гатчине задержали двоих подозреваемых в убийстве пенсионера
09:33
На проспекте Художников мужчина стрелял из окна квартиры из пневматики
09:28
На Малой Балканской улице задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в сторону прохожих
09:24
На территории культурного центра Васильевского острова избили мужчину
09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
09:08
Ленобласть увеличивает возможности трудоустройства для подростков
08:56
Ломоносовский район вырвался в лидеры по стоимости новостроек в Ленобласти
08:52
В Санкт-Петербурге ловят нарушителей на воде
08:49
Ленивые будни: жители Ленобласти признались в отдыхе на работе
00:38
В 7-м туре «Qounaev Cup» в Алматы петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов одержали победы и на очко отстают от лидирующего Гребнева
20:17
«Ленинградец» потерпел жестокое поражение в Новосибирске, пропустив от «Сибири» четыре мяча
01:00
РПЛ: «Зенит» забил в свои ворота и проиграл «Ахмату» Черчесова, а хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
22:07
Ушел из жизни выдающийся артист Иван Иванович Краско
20:19
Крушение Максима Матлакова в 6-м туре «Qounaev Cup» в Алматы: петербургский гроссмейстер белыми проиграл сопернику из Туркменистана
19:47
ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 5:1, но Даку снова забил
14:54
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово
14:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко
14:44
Полицейские задержали «дропа» за обман пенсионерки с Московского шоссе
14:38
В Невском районе поймали рецидивиста - скалолаза, обокравшего квартиру на Октябрьской набережной
14:32
Пенсионер с проспекта Стачекотдел мошенникам около 9,5 млн рублей
14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
10:03
Сюрприз под асфальтом: в Ленобласти обнаружили историческую мостовую
09:52
Петербург готовится к зиме: закупка соли на 800 млн. рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Малой Балканской улице задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в сторону прохожих

На Малой Балканской улице задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в сторону прохожих

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали нарушителя правопорядка на Малой Балканской улице

Накануне, 10 августа правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга получили информацию об инциденте, произошедшем у дома номер 30 по Малой Балканской улице. Сообщалось, что неустановленное лицо применило аэрозольный баллончик, распылив содержимое в направлении граждан, находящихся поблизости.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оперативно задержали 43-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. До прибытия полиции его удерживали очевидцы произошедшего.

По предварительной информации, злоумышленник, руководствуясь хулиганскими мотивами, распылил газ в сторону 38-летней женщины и троих её спутников.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Остальные участники инцидента не обращались за медицинской помощью.

В ходе осмотра места происшествия был конфискован газовый баллончик, предположительно использованный в противоправных действиях.

В связи с данным происшествием возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Фрунзенский район, хулиганство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

8-08-2025, 11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
19-07-2025, 10:02
В Парголово задержали подозреваемую в хулиганстве с применением газового баллончика
1-08-2025, 11:07
На Малой Балканской улице тувинец жестоко избил мужчину из-за включенных фар
22-06-2025, 13:19
В Гатчине задержали стрелка с Соборной улицы
25-06-2025, 14:39
В Колпино задержали применевшего перцовый баллончик в автобусе
4-06-2025, 14:22
На Южном шоссе задержали участников стрельбы из травмата

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
9-08-2025, 14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
9-08-2025, 14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
8-08-2025, 09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
Наверх