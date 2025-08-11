На Малой Балканской улице задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в сторону прохожих

Накануне, 10 августа правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга получили информацию об инциденте, произошедшем у дома номер 30 по Малой Балканской улице. Сообщалось, что неустановленное лицо применило аэрозольный баллончик, распылив содержимое в направлении граждан, находящихся поблизости.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оперативно задержали 43-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. До прибытия полиции его удерживали очевидцы произошедшего.

По предварительной информации, злоумышленник, руководствуясь хулиганскими мотивами, распылил газ в сторону 38-летней женщины и троих её спутников.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Остальные участники инцидента не обращались за медицинской помощью.

В ходе осмотра места происшествия был конфискован газовый баллончик, предположительно использованный в противоправных действиях.

В связи с данным происшествием возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.