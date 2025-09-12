ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Мурино поймали лжеторговца автобоксами и велокреплениями

В Мурино поймали лжеторговца автобоксами и велокреплениями

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские вычислили орудовавшего в Интернете лжеторговца автобоксами и велокреплениями

Сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 39-летний гражданин, проживающий в Мурино, имеющий криминальное прошлое. Установлено, что он приобретал банковские карты и SIM-карты, оформленные на других лиц, а также учётные записи с положительной репутацией на популярной онлайн-платформе объявлений, где пользователи размещают предложения о продаже или покупке различных товаров. Полученные платежные инструменты, средства связи и личные кабинеты в дальнейшем использовались им в преступных целях.

Преступник размещал недействительные объявления в сети обманчивого характера о продаже по сниженным ценам автобоксов и приспособлений для транспортировки велосипедов на автомобилях, используя для привлечения внимания фотографии, найденные в интернете. Гражданам, отреагировавшим на поддельные предложения, мошенник предлагал продолжить диалог через мессенджер. В ходе переписки злоумышленник втирался в доверие и убеждал перевести полную сумму в качестве предоплаты за товары, которые фактически отсутствовали в наличии. Для взаимодействия с лицами, ставшими жертвами обмана, он применял предварительно приобретенные банковские карты и SIM-карты, оформленные на подставных лиц. После получения денежных средств злоумышленник разрывал контакт и удалял все следы переписки.

Противозаконная деятельность велась с октября предшествующего года. На данный момент установлена его причастность к обману пяти граждан: четверых жителей Санкт-Петербурга и одного жителя Ломоносовского района Ленинградской области. Общая сумма ущерба составила 490 тысяч рублей. По предварительным оценкам, число обманутых им граждан может достигать сорока человек.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого, сотрудниками правоохранительных органов были изъяты 12 мобильных телефонов с установленными на них приложениями мессенджеров и онлайн-сервиса объявлений, а также 22 банковские и 19 SIM-карт. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

