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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали интернет - мошенников, рассылавших песок вместо товаров

В Петербурге задержали интернет - мошенников, рассылавших песок вместо товаров

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Петербурга задержаны интернет - мошенники, рассылавшие песок вместо товаров 

13 июля 2023 года к полицейским Невского района Петербурга  обратился 25-лтний  петербуржец с заявлением о том, как его  обманули в сети Интернет.

По его словам, 7 июля в Интернете,  на сайте  сервиса по покупке и продаже товаров, было размещено объявление о продаже мобильного телефона «IPHONE».  Он на него отреагировал, и в результате лишился денежных средств  в размере 23 599 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

4 августа 2023 года в результате  оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержаны трое подозреваемых  в причастности к этому преступлению - 25-ти, 27-ти и 26-лет, один из которых ранее уже был судим.

Установлено, что молодые люди занимались хищением денежных средств граждан, размещая на сайте Интернет сервиса по продаже и покупке товаров информацию о продаже мобильных телефонов. 

При переписке и в ходе телефонных переговоров подозреваемые убедили "клиента" приобрести товар в рассрочку, осуществив первоначальный взнос при получении товара через почтового оператора связи. 

После получения товара клиент обнаружил в почтовом отправлении  вместо мобильного телефона прозрачный пакет с неизвестным веществом коричневого цвета, внешне похожим  на песок.

По местам проживания фигурантов уголовного дела в результате обыска  изъяты  4 банковские карты, 11 сим карт, 4 мобильных телефона, 1 роутер, 2 флеш - накопителя, 17 пустых коробок от телефонов IPHONE, 7 пустых коробок от телефонов SAMSUNG, 7 коробок от телефонов IPHONE, наполненных сыпучим веществом, 16 упаковочных пакетов, 1 коробка с мобильным телефоном IPHONE, 4 картхолдера с сим-картами.

Злодеев задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район мошенничество
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