Накануне вечером, 28 марта 2024 года около 16 часов 00 минут возле дома 6 корпус 1 по Стрельнинскому шоссе, в Красносельском районе Петербурга неустановленный водитель вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившего в сопровождении отца проезжую часть по ходу движения 7-летнего мальчика.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.
В Петербурге ищут водителя, сбившего 7-летнего мальчика на Стрельнинском шоссе
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Опубликовал: Anton78
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Полицией Красносельского района ведется розыск водителя, сбившего семилетнего ребенка на Стрельнинском шоссе и скрывшегося с места происшествия
Накануне вечером, 28 марта 2024 года около 16 часов 00 минут возле дома 6 корпус 1 по Стрельнинскому шоссе, в Красносельском районе Петербурга неустановленный водитель вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившего в сопровождении отца проезжую часть по ходу движения 7-летнего мальчика.
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