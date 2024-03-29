В Петербурге ищут водителя, сбившего 7-летнего мальчика на Стрельнинском шоссе

Накануне вечером, 28 марта 2024 года около 16 часов 00 минут возле дома 6 корпус 1 по Стрельнинскому шоссе, в Красносельском районе Петербурга неустановленный водитель вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившего в сопровождении отца проезжую часть по ходу движения 7-летнего мальчика.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.