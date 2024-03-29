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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ищут водителя, сбившего 7-летнего мальчика на Стрельнинском шоссе

В Петербурге ищут водителя, сбившего 7-летнего мальчика на Стрельнинском шоссе

0
19
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицией Красносельского района ведется розыск водителя, сбившего семилетнего ребенка на Стрельнинском шоссе и скрывшегося с места происшествия

Накануне вечером, 28 марта 2024 года около 16 часов 00 минут возле дома 6 корпус 1 по Стрельнинскому шоссе, в Красносельском районе Петербурга неустановленный водитель вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившего в сопровождении отца проезжую часть по ходу движения 7-летнего мальчика.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район ДТП пострадавший пешеход дети
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