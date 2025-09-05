В Петербурге задержали автомобилиста, избившего битой байкера

Ранее сообщалось, что 2 сентября в отделение полиции Кировского района Санкт-Петербурга обратился 41-летний мотоциклист. Он сообщил, что около 11 часов утра возле дома номер 24, корпус 2 по Дачному проспекту у него произошла конфликтная ситуация на дороге с водителем автомобиля марки «Фольксваген Поло».

В ходе инцидента водитель автомобиля применил биту, нанеся несколько ударов мотоциклисту, а также повредив его мотоцикл. Сразу после совершения противоправных действий водитель скрылся с места происшествия.

Мотоциклисту была оказана необходимая медицинская помощь, после чего ему было назначено амбулаторное лечение.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как нанесение побоев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 4 сентября, сотрудниками ДПС у дома номер 73 по бульвару Новаторов был задержан автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 54-летний мужчина, являющийся участником конфликта.

Задержанный был доставлен в отделение полиции, где в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.