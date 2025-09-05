ента новостей

14:48
В Ленобласти задержали подозреваемого в распространении детской порнографии 
14:45
В Петербурге и Ленобласти задержали двоих наркосбытчиков
14:36
В Невском районе задержали «дропа», помогавшего мошенникам обмануть блокадницу
13:54
В Петербурге завершили ремонт трамвайных путей в пяти районах города
13:46
XXXV Международный театральный фестиваль "Балтийский дом"
11:49
В Ленобласти завершились чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по полиатлону
11:40
В Петербурге задержали участника конфликта в клубе на Александра Матросова
11:17
В Петербурге задержали автомобилиста, избившего битой байкера
11:04
В Петербурге пожилой доцент ВУЗа отдал мошенникам 7 млн рублей
10:59
В Красном Селе задержали подозреваемого в поножовщине на детской площадке
13:13
В Ленобласти задержали подпольного оружейника, переделывавшего охолощенное оружие в боевое
12:18
В Google закрыли критические уязвимости в Android, две уже фигурируют в атаках
12:07
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке буксира «Ижорец»
11:38
В Петербурге задержали «дропа», помогавшего телефонным мошенникам
11:29
В Петербурге задержана 19-летняя помошницу мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта
11:21
На Дальневосточном проспекте иномарка сбила пешехода
11:17
На Петергофском шоссе иномарка сбила 12-летнего школьника
11:07
В Петербурге задержали мужчину бросавшиего бутылки в прохожих из окна
10:48
В Петербурге задержали подозреваемых в разбое на Заречной улице
10:44
На Дачном проспекте автомобилист избил битой байкера
10:38
В Петербурге девушка облила «зеленкой» сотрудника банка
19:58
В Петербурге проходит выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина
19:30
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
14:03
В Петербурге пройдут соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига»
13:50
Вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов»
12:44
В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников
12:39
В Кронштадте завершился масштабный фестиваль для всей семьи «Остров мечтателей»
11:59
На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы
11:32
На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника
11:23
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
В Петербурге задержали автомобилиста, избившего битой байкера

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали водителя, избившего битой байкера на Дачном проспекте

Ранее сообщалось, что 2 сентября в отделение полиции Кировского района Санкт-Петербурга обратился 41-летний мотоциклист. Он сообщил, что около 11 часов утра возле дома номер 24, корпус 2 по Дачному проспекту у него произошла конфликтная ситуация на дороге с водителем автомобиля марки «Фольксваген Поло».

В ходе инцидента водитель автомобиля применил биту, нанеся несколько ударов мотоциклисту, а также повредив его мотоцикл. Сразу после совершения противоправных действий водитель скрылся с места происшествия.

Мотоциклисту была оказана необходимая медицинская помощь, после чего ему было назначено амбулаторное лечение.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как нанесение побоев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 4 сентября, сотрудниками ДПС у дома номер 73 по бульвару Новаторов был задержан автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 54-летний мужчина, являющийся участником конфликта.

Задержанный был доставлен в отделение полиции, где в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

