В Ленобласти задержали подозреваемого в распространении детской порнографии 
В Петербурге и Ленобласти задержали двоих наркосбытчиков
В Невском районе задержали «дропа», помогавшего мошенникам обмануть блокадницу
В Петербурге завершили ремонт трамвайных путей в пяти районах города
XXXV Международный театральный фестиваль "Балтийский дом"
В Ленобласти завершились чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по полиатлону
В Петербурге задержали участника конфликта в клубе на Александра Матросова
В Петербурге задержали автомобилиста, избившего битой байкера
В Петербурге пожилой доцент ВУЗа отдал мошенникам 7 млн рублей
В Красном Селе задержали подозреваемого в поножовщине на детской площадке
В Ленобласти задержали подпольного оружейника, переделывавшего охолощенное оружие в боевое
В Google закрыли критические уязвимости в Android, две уже фигурируют в атаках
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке буксира «Ижорец»
В Петербурге задержали «дропа», помогавшего телефонным мошенникам
В Петербурге задержана 19-летняя помошницу мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта
На Дальневосточном проспекте иномарка сбила пешехода
На Петергофском шоссе иномарка сбила 12-летнего школьника
В Петербурге задержали мужчину бросавшиего бутылки в прохожих из окна
В Петербурге задержали подозреваемых в разбое на Заречной улице
На Дачном проспекте автомобилист избил битой байкера
В Петербурге девушка облила «зеленкой» сотрудника банка
В Петербурге проходит выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
В Петербурге пройдут соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига»
Вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов»
В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников
В Кронштадте завершился масштабный фестиваль для всей семьи «Остров мечтателей»
На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы
На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
В Красном Селе задержали подозреваемого в поножовщине на детской площадке

Полицейские задержали подозреваемого в поножовщине на детской площадке в Красном Селе

В полицию Красносельского района 4 сентября около 06 часов 25 минут поступила информация о происшествии возле дома №17, корпус 1, на Красногорской улице.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выявили двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения: 41-летнего жителя Красного Села и 27-летнего уроженца поселка Новогорелово. В ходе инцидента оба мужчины получили ножевые ранения от неустановленного лица. Старшему из пострадавших была оказана медицинская помощь, после чего он был направлен на амбулаторное лечение. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Сотрудниками полиции установлено, что пострадавшие распивали алкогольные напитки на детской площадке, расположенной напротив дома №15 по Красногородской улице. Примерно в 06:15 к ним приблизилась группа молодых людей. В результате неожиданно возникшей ссоры один из прибывших нанес ножевые ранения оппонентам и покинул место происшествия.

Вечером того же дня сотрудники полиции на Бронетанковой улице задержали 37-летнего местного жителя, которого доставили в отделение для выяснения обстоятельств произошедшего.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Красносельский район, ножевое ранение
