В Красном Селе задержали подозреваемого в поножовщине на детской площадке

В полицию Красносельского района 4 сентября около 06 часов 25 минут поступила информация о происшествии возле дома №17, корпус 1, на Красногорской улице.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выявили двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения: 41-летнего жителя Красного Села и 27-летнего уроженца поселка Новогорелово. В ходе инцидента оба мужчины получили ножевые ранения от неустановленного лица. Старшему из пострадавших была оказана медицинская помощь, после чего он был направлен на амбулаторное лечение. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Сотрудниками полиции установлено, что пострадавшие распивали алкогольные напитки на детской площадке, расположенной напротив дома №15 по Красногородской улице. Примерно в 06:15 к ним приблизилась группа молодых людей. В результате неожиданно возникшей ссоры один из прибывших нанес ножевые ранения оппонентам и покинул место происшествия.

Вечером того же дня сотрудники полиции на Бронетанковой улице задержали 37-летнего местного жителя, которого доставили в отделение для выяснения обстоятельств произошедшего.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.