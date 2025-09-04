В Петербурге девушка облила «зеленкой» сотрудника банка

3 сентября в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от сотрудницы банка, находящегося в здании 55 по проспекту Энгельса, о том, что в помещение вошла незнакомая женщина, подошла к ее рабочему месту и обдала ее раствором зеленки.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 20-летнюю местную жительницу, которую подозревают в совершении этого акта.

В ходе допроса молодая женщина пояснила, что ранее стала жертвой мошенников, действующих дистанционно, передав им значительную сумму денег, в том числе продав в ломбард свои ювелирные изделия.

Величина нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

По ее словам, мошенники вновь связались с ней, предложив вернуть украденные средства, если она оближет «зеленкой» работницу банка, которую они оклеветали, заявив, что она также была причастна к их преступной деятельности.

Как стало очевидно, после этого акта расправы, украденные деньги ей никто не вернул.

В отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Подозреваемая была задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме этого, от нее поступило заявление о факте мошенничества. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по этому факту.