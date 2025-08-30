ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В ДТП под Бегуницами пострадали два человека

В ДТП под Бегуницами пострадали два человека

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП у поселка Бегуницы, в котором пострадал пятилетний ребенок

Накануне вечером, 29 августа около 20 часовов на 77-м километре трассы «Нарва», в районе населенного пункта Бегуницы Волосовского района Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Газель Некст», мужчина 51 года, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу транспортному средству «Рено Символ», которым управлял 41-летний водитель, что привело к столкновению.

В результате инцидента пострадали два пассажира автомобиля «Рено»: мальчик пяти лет и женщина 35 лет. Обоим пострадавшим потребовалась срочная госпитализация. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, и он был доставлен в медицинское учреждение для оказания специализированной помощи.

В настоящее время компетентные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств данной дорожной аварии для установления всех деталей и причин произошедшего.

Все по теме: Ленобласть, Волосовский район, ДТП
