В Петербурге суд оштрафовал «ВКонтакте» за отказ предоставить переписку подозреваемого в развратных действиях с несовершеннолетними

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении ООО «ВКонтакте». Основанием для привлечения к ответственности послужило неисполнение компанией законных требований следователя из Спасск-Дальнего (Приморский край). Дело касается уголовного расследования, ведущегося следственным отделом по факту развратных действий в отношении несовершеннолетних (ч.1 ст.135 УК РФ).

В рамках этого уголовного дела, рассматриваемого Спасским районным судом Приморского края, следователь обратился в суд с ходатайством о предоставлении доступа к информации, содержащейся в учетных записях пользователей социальной сети «ВКонтакте». Ходатайство обосновывалось необходимостью получения данных, которые могут иметь значение для расследования. Речь шла о переписке и информации о профилях пользователей, потенциально связанных с преступлением. Следователь аргументировал необходимость доступа к этим данным ч.7 ст.185 УПК РФ, которая позволяет проводить осмотр и выемку электронных сообщений, если есть достаточные основания полагать, что они содержат информацию, имеющую значение для уголовного дела.

Суд Приморского края удовлетворил ходатайство следователя, выдав постановления, вступившие в законную силу. Эти постановления содержали чёткое и подробное описание требуемой информации: дата регистрации учетной записи подозреваемого, личные данные пользователя, вся переписка (входящая, исходящая, архивные и удаленные сообщения) в период с 1 октября 2022 года по 25 февраля 2025 года, а также данные о пользователях, с которыми велась переписка. Эти постановления были надлежащим образом направлены ООО «ВКонтакте».

Однако, компания «ВКонтакте» отказалась выполнить требования постановлений, мотивируя свой отказ наличием, по их мнению, опечатки в установочной части судебных документов. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, рассмотрев дело, опроверг данное утверждение. Суд указал, что постановления содержат не только установочную, но и описательно-мотивировочную и резолютивную части, которые не содержат никаких ошибок. В описательной части чётко изложены основания для запроса информации, ссылаясь на статью 185 УПК РФ, а в резолютивной – конкретно указаны необходимые действия и требуемая информация.

Суд подчеркнул, что постановления были вынесены в установленном законом порядке и вступили в законную силу, что обязывает ООО «ВКонтакте» выполнить требования суда. Таким образом, отказ компании был квалифицирован как неисполнение законных требований правоохранительных органов, что представляет собой административное правонарушение (ст. 17.7 КоАП РФ). Самовольная оценка компанией юридической силы судебных постановлений была признана недопустимой. Суд не принял во внимание доводы «ВКонтакте» о наличии опечатки и посчитал их необоснованными, так как существенные части постановлений, включающие мотивировку и требования, были составлены корректно и не содержали ошибок, препятствующих их исполнению.

В итоге, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга назначил ООО «ВКонтакте» административный штраф в размере 50 000 рублей за неисполнение законных требований суда. Ответ на запрос был получен на русском языке. Все этапы разбирательства, от первоначального обращения следователя до вынесения окончательного решения, были тщательно документированы и представлены суду. Неисполнение постановления суда Приморского края считается серьезным нарушением, подлежащим административной ответственности. Решение суда подчеркивает важность соблюдения требований правосудия и недопустимость самовольного толкования судебных постановлений со стороны коммерческих организаций.