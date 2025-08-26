ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге будут судить двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции

В Петербурге будут судить двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Freepik
В Петербурге осудят двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции через аутстаффинг

Расследование уголовного дела в отношении 55-летней собственницы крупного кадрового агентства Санкт-Петербурга и её 25-летней сотрудницы завершено следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Им предъявлено обвинение в организации незаконной миграции.

Согласно материалам предварительного следствия установлено, что в январе 2020 года старшая из фигуранток учредила частное агентство занятости и заключила соглашения об аутстаффинге с крупными производственными предприятиями, расположенными в Санкт-Петербурге. Суть схемы заключалась в привлечении персонала через стороннюю организацию без официального оформления в штат компании-заказчика.

При возникновении потребности в новых сотрудниках, злоумышленницы размещали соответствующие объявления. Иностранным гражданам, откликнувшимся на вакансии, за денежное вознаграждение в размере от 20 000 до 30 000 рублей оказывались услуги по фиктивной постановке на миграционный учёт и оформлению трудовых патентов.

Для приема нелегальных мигрантов использовался офис, расположенный на Учительской улице, где производился сбор необходимых данных для оформления разрешительной документации и регистрации по месту пребывания. Впоследствии, с использованием поддельных документов, приезжие обращались в уполномоченные органы для постановки на миграционный учёт.

Фактически иностранцы числились как сотрудники кадрового агентства, однако осуществляли трудовую деятельность на производственных площадках, что противоречит нормам миграционного законодательства. Преступная деятельность продолжалась в течение почти четырех лет – с января 2020 года по декабрь 2023 года. За этот период обвиняемые легализовали пребывание и трудоустройство 311 иностранных граждан. Обе фигурантки были задержаны в мае прошлого года.

Иностранным гражданам, воспользовавшимся незаконными услугами, подразделением по вопросам миграции регионального управления полиции были аннулированы разрешительные документы, либо отменены основания для пребывания на территории Российской Федерации. Данные нелегальных мигрантов внесены в соответствующие реестры.

Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под домашним арестом.

