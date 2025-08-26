В Вырице задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт

Вечером 24 августа, около 22:00, в правоохранительные органы Гатчинского района Ленинградской области поступило заявление от 42-летнего жителя поселка Вырица.

Заявитель сообщил, что в тот же день между его 11-летним сыном и другими детьми возник спор, в который вмешался 29-летний отец одних из детей – приезжий из страны Центральной Азии, трудоустроенный подсобным рабочим.

По словам заявителя, мужчина проявил агрессию по отношению к несовершеннолетнему, схватил его за одежду и попытался увести в направлении своего автомобиля.

Ребенок закричал, привлекая внимание окружающих, которые вмешались и помогли ему освободиться.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мигранта и передали его следственным органам. Было инициировано уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а, в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека).

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса, подозреваемый был задержан.