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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мигранта, напавшего на подростка на футбольном поле

В Петербурге задержали мигранта, напавшего на подростка на футбольном поле

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали мигранта-душителя, напавшего на подростка на футбольном поле

Вечером минувшего понедельника, 24 июня 2024 года около 18 часов 25 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация от очевидцев о том, что на спортивной площадке во дворе дома 62 по улице Добровольцев мужчина схватил за горло ребенка.
Незамедлительно прибывшими на место полицейскими был задержан 25-летний неработающий мигрант, прибывший из Средней Азии.
Сотрудники полиции установили, что у мигранта во время игры в футбол произошел конфликт с 12-летним подростком, после чего он схватил мальчика за горло и начал душить. Неравнодушные прохожие вызвали полицию.
Увидев полицейских, злоумышленник начал все отрицать, обвиняя во всем мальчика.
Тем же вечером ребёнок вместе со своей 38-летней матерью обратился в больницу и, после оказания помощи, в удовлетворительном состоянии был отпущен домой. После этого мать подростка обратилась к полицейским с заявлением.
На основании собранных полицией материалов следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район телесные повреждения подростки мигранты
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