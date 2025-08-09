В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице

Вечером 7 августа 2025 года, около 21 часа 35 минут, в отделение полиции Центрального района Петербурга поступило сообщение из медицинского учреждения. В сообщении говорилось о доставке шестилетнего мальчика в сопровождении его родителей. Ребенок был немедленно госпитализирован с множественными травмами, состояние оценивалось как тяжелое.

Согласно предварительным данным, полученным от отца пострадавшего, инцидент произошел возле дома номер 31 по Таврической улице. Мальчик, управляя питбайком, предположительно совершил ошибку в управлении, что привело к столкновению со стеной здания.

В настоящее время правоохранительными органами проводится всесторонняя проверка обстоятельств данного происшествия для установления причин и условий, способствовавших получению травм ребенком.