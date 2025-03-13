На проспекте Обуховской обороны иномарка сбила мужчину на электросамокате

Накануне вечером, 12 марта около 21 часп 40 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 303 по проспекту Обуховской Обороны.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Мазда» совершила наезд на 26-летнего мужчину, проезжавшего пешеходный переход на электросамокате.

В результате дорожного происшествия самокатчик получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.