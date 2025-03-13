Каким был отопительный сезон?

«Питерец.ру» сообщает, что отопительный сезон в Петербурге подходит к завершению, и Жилищный комитет подвел предварительные итоги. За этот сезон было выявлено 246 нарушений, на которые поступило 41,1 тыс. жалоб от горожан.

Если сравнивать с 2024 годом, количество обращений снизилось на 46%. Основные причины недовольства – нарушение норм в системе отопления и низкая температура в квартирах.

Кроме того, во время отопительного сезона произошло сокращение числа аварий на теплосетях на 24%. Но это характерно не для всех районов СПб, например, в 4-х из них количество инцидентов даже выросло.

Что касается ситуаций с отключением тепла, то это коснулось 304 многоквартирных дома. В предыдущем сезоне таких домов было на 5% больше.