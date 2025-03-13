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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Обуховской обороны иномарка сбила мужчину на электросамокате

На проспекте Обуховской обороны иномарка сбила мужчину на электросамокате

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с самокатчиком на проспекте Обуховской обороны

Накануне вечером, 12 марта около 21 часп 40 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 303 по проспекту Обуховской Обороны. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Мазда» совершила наезд на 26-летнего мужчину, проезжавшего пешеходный переход на электросамокате.

В результате дорожного происшествия самокатчик получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, ДТП, самокаты
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