В Петербурге росгвардейцы вручили юбилейную медаль труженику тыла Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге в соответствии с Указом Президента Российской Федерации командир батальона по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии подполковник Александр Захаров вручил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» труженику тыла Великой Отечественной войны подполковнику в отставке Писареву Петру Васильевичу.

Писарев Петр Васильевич в годы Великой Отечественной войны будучи 10-летним ребенком трудился в колхозе на заготовке продуктов для армии в Алтайском крае. После войны 35 лет отслужил в бригаде по охране важных государственных объектов Управления внутренних войск по Северо-Западу и Прибалтике, обеспечивая безопасность объектов атомной отрасли страны.