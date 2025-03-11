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Питерец.ру » Общество » Очередники получат отремонтированное жилье

Очередники получат отремонтированное жилье

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Обновление жилищного фонда: Петербург готовит новые квартиры для очередников

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге стартовал проект по ремонту 360 жилых помещений, предназначенных для очередников. Реализация данной цели обойдется более чем в 446 млн. руб.

Программа охватывает как жилье для детей, оставшихся без родителей, так и квартиры для нуждающихся, что предусмотрено годовым планом. Также сюда включено жилье, которое может быть предоставлено на время капремонта и при возникновении сложной жизненной ситуации.

В настоящее время районные администрации активно ищут подрядчиков для выполнения ремонтных работ. В 2024-м за счет этой инициативы 160 квартир было предоставлено сиротам и более 200 – городским очередникам.

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