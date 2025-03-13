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Питерец.ру » Общество » Коммунальщики очистили захламленную квартиру

Коммунальщики очистили захламленную квартиру

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
В Петербурге коммунальщики убрали из квартиры копившийся 9 лет мусор

«Питерец.ру» сообщает, что в Кировском р-не СПб произошел любопытный инцидент. Судебные приставы потребовали от жительницы одного из домов убрать из квартиры накопившийся за 9 лет мусор.

По имеющейся информации, женщина игнорировала требования о вывозе мусора, что привело к его накоплению в квартире. Это захламление началось в 2016 году и продолжалось по сей день. Когда проблема достигла критической точки, власти приняли решение вмешаться.

Коммунальщики очищали квартиру от мусора в течение 2 часов. Сейчас ситуация находится под контролем соответствующих органов. Ну а хозяйке захламленной квартиры предстоит выплатить штрафы на сумму 11 тыс. руб. – в отношении этой женщины было составлено 6 административных протоколов.

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