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Питерец.ру » Общество » Законопроект о противодействии мошенничеству рассмотрят в Госдуме до конца марта

Законопроект о противодействии мошенничеству рассмотрят в Госдуме до конца марта

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Госдума в приоритетном порядке до конца марта планирует рассмотреть законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. 

Госдума в приоритетном порядке до конца марта планирует рассмотреть законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Обсудить законопроект в первом чтении, предварительно, планируется на следующей пленарной неделе, 18 марта. Также Госдума планирует рассмотреть инициативу во втором и третьем чтениях до конца месяца.

Внесенный Правительством законопроект направлен на формирование общей политики противодействия угрозам. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Подготовка законопроекта велась на протяжении полугода, тщательно были изучены все возможные аспекты вопроса борьбы с мошенничеством, который сегодня, к сожалению, вышел на первый план. Тот факт, что принимать комплексные меры для борьбы с злоумышленниками нужно максимально оперативно, не раз подчеркивал и наш Президент – он уделяет этой проблеме особое внимание. Мы видим, что наши граждане буквально каждый день подвергаются атакам – притом схемы мошенников совершенствуются и усложняются на глазах», - отметил он.

Это подтверждает и статистика. По данным Генпрокуратуры, пятую часть преступлений в сфере ИТ составляют именно кражи с банковского счета. Украсть средства мошенники могут как через обычный звонок от имени сотрудника банка и правоохранительных органов, так и через объявление в сети, оформление микрозайма дистанционным способом, взлом соцсети или мессенджера, фишинговые сайты и так далее.

Кроме того, во второй половине прошлого года резко увеличилось количество мошеннических звонков через иностранные мессенджеры. По данным Яндекса, из полутора миллиардов звонков с незнакомых номеров на смартфоны с приложением определителя номера 800 миллионов пришлось на нежелательные, причем 55 миллионов из них были заблокированы автоматически. Больше всего подобных нежелательных и мошеннических звонков пришлось на банковские услуги и мошенников, выдающих себя за сотрудников банков - за год их число увеличилось на четверть.

В МВД отмечают, что за прошлый год количество преступлений с использованием информационных технологий выросло на 16 процентов. Плюс активно утекают в сеть и наши данные – Роскомнадзор в прошлом году зафиксировал 135 утечек баз данных, всего же утекло более 710 миллионов записей.

Инфраструктурой для большинства предлагаемых законопроектом мер станет система "Антифрод". Она уже разрабатывается при участии правоохранителей, Банка России, Минцифры и других заинтересованных сторон. Эта система за счет оперативного обмена информацией между всеми заинтересованными сторонами позволит пресекать любые мошеннические действия, что называется, в моменте.

Среди ключевых мер законопроекта — запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ при общении с клиентами.

 «В первую очередь такая мера должна сформировать четкое понимание у граждан принципиальной невозможности официальной коммуникации такого типа. Если в мессенджер кто-то пишет, представляющийся сотрудником банка или сотового оператора, то это на 100% мошенник – такая установка должна сформироваться у каждого», - пояснил депутат.

Большая часть из предлагаемого комплекса мер будет реализована в этом году, отметил Немкин.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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