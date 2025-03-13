Более половины жителей Петербурга освоили нейросети

«Питерец.ру» сообщает, что 52% экономически активного населения Северной столицы освоили работу с нейросетями. Это открывает перед ними новые возможности в различных сферах деятельности. 30% петербуржцев используют ИИ для личных целей, 17% – для работы, 15% – для учебы.

Нейросети стали настоящим прорывом. Они способны выполнять задачи, которые ранее требовали участия человека, например: создавать тексты, переводить речь, распознавать лица и даже генерировать изображения.

Освоение нейросетей открывает перед жителями Петербурга новые горизонты. Они могут автоматизировать рутинные задачи, создавать уникальный контент и даже разрабатывать собственные проекты. Это позволяет им быть более эффективными и успешными в своих начинаниях.