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Питерец.ру » Общество » Более половины жителей Петербурга освоили нейросети

Более половины жителей Петербурга освоили нейросети

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Новости высоких технологий: узнайте, сколько жителей Северной столицы уже освоили нейросети, и как это меняет их жизнь

«Питерец.ру» сообщает, что 52% экономически активного населения Северной столицы освоили работу с нейросетями. Это открывает перед ними новые возможности в различных сферах деятельности. 30% петербуржцев используют ИИ для личных целей, 17% – для работы, 15% – для учебы.

Нейросети стали настоящим прорывом. Они способны выполнять задачи, которые ранее требовали участия человека, например: создавать тексты, переводить речь, распознавать лица и даже генерировать изображения.

Освоение нейросетей открывает перед жителями Петербурга новые горизонты. Они могут автоматизировать рутинные задачи, создавать уникальный контент и даже разрабатывать собственные проекты. Это позволяет им быть более эффективными и успешными в своих начинаниях.

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