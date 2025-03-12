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Питерец.ру » Экономика » Новый завод под Петербургом создаст 200 рабочих мест

Новый завод под Петербургом создаст 200 рабочих мест

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
В Ленобласти появится новое предприятие по производству сухих смесей

«Питерец.ру» сообщает, что в Лужском р-не Ленобласти планируется открытие нового производства сухих строительных смесей. Инвестиции в проект составят 2,5 млрд руб.

По имеющейся информации, компания «СМУ-Балт», зарегистрированная в 2019 году, начнет разработку песчаного карьера в Заполье. В результате будет создан завод на 200 рабочих мест.

Основной вид деятельности компании – производство сухих строительных смесей на основе бетона. Также «СМУ-Балт» занимается добычей глины и производством огнеупорных материалов. Ожидается, что строительство нового завода начнется в ближайшее время.

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