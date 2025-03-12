В Ленобласти в Больших Борницах произошло смертельное ДТП

Сегодня ранним утром, 12 марта около 06 часов 30 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 12-ом километре трассы "Гатчина - Ополье", в населённом пункте Большие Борницы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 64-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля "Деу Матиз", двигаясь от населённого пункта Шпаньково в сторону поселка Войсковицы, при обгоне лесовоза "Ивеко" с полуприцепом, совершил касательное с ним столкновение, с последующим столкновением с движущимся во встречном направлении автобусом "ВОЛГАБАС" без пассажиров, и с последующим столкновением с попутным автомобилем "Лада", под управлением 46-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия водитель "Деу Матиз" погиб на месте, его 50-летнего пассажира госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.