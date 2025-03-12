Количество атак мошенников на детей выросло в пять раз

Мошенники атакуют детей в сети, чтобы получить доступ к банковским счетам их родителей. Чаще всего это происходит ночью: для входа в личный кабинет онлайн-банка злоумышленники просят детей ввести пароль или даже обойти биометрическую защиту, приложив к экрану смартфона палец спящего родителя.
Чаще всего познакомиться с мошенником дети могут в игровых чатах на платформах Minecraft и Roblox – там им предлагают приобрести игровую валюту или персонажа. В некоторых случаях преступники применяют запугивание и шантаж, убеждая детей следовать их инструкциям под предлогом «спасения» родителей от вымышленных обвинений.
В феврале 2025 года было зарегистрировано около 600 случаев, что в 5 раз больше, чем в декабре 2024 года. Средняя сумма ущерба от подобных преступлений 80 тыс. рублей, сообщает издание RSpectr.
Резкий рост числа таких преступлений требует активных мер предосторожности, подчеркнул член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Кроме того, мошенники могут представляться технической поддержкой или администрацией игр. Ребёнку сообщают, что его аккаунт якобы взломан или заблокирован, и для разблокировки нужно срочно подтвердить личность через код, отправленный на телефон родителя. В других случаях ребёнка шантажируют, утверждая, что из-за его действий родители могут столкнуться с проблемами — штрафами, блокировкой счетов или даже уголовной ответственностью. Это создаёт состояние паники, которое вынуждает ребёнка подчиняться инструкциям.
Особенно опасны случаи, когда ребёнку через игровые чаты предлагают установить «антивирус» или программу для «ускорения игры», которая на самом деле является инструментом для удалённого управления устройством. Подобные атаки позволяют мошенникам не только получать доступ к банковским приложениям, но и контролировать другие функции телефона, включая микрофон и камеру.
Технические меры безопасности также играют важную роль.