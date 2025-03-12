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Питерец.ру » Общество » Количество атак мошенников на детей выросло в пять раз

Количество атак мошенников на детей выросло в пять раз

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Мошенники атакуют детей в сети, чтобы получить доступ к банковским счетам их родителей.

Мошенники атакуют детей в сети, чтобы получить доступ к банковским счетам их родителей. Чаще всего это происходит ночью: для входа в личный кабинет онлайн-банка злоумышленники просят детей ввести пароль или даже обойти биометрическую защиту, приложив к экрану смартфона палец спящего родителя.

Чаще всего познакомиться с мошенником дети могут в игровых чатах на платформах Minecraft и Roblox – там им предлагают приобрести игровую валюту или персонажа. В некоторых случаях преступники применяют запугивание и шантаж, убеждая детей следовать их инструкциям под предлогом «спасения» родителей от вымышленных обвинений.

В феврале 2025 года было зарегистрировано около 600 случаев, что в 5 раз больше, чем в декабре 2024 года. Средняя сумма ущерба от подобных преступлений 80 тыс. рублей, сообщает издание RSpectr.

Резкий рост числа таких преступлений требует активных мер предосторожности, подчеркнул член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«В первую очередь, играет роль осведомленность о разных вариациях атак на детей, с которыми они могут столкнуться. Например, мошенники могут предлагать поиграть в якобы «эксклюзивную» или «взломанную» версию популярной игры, которая требует установки стороннего приложения. Это приложение может содержать вирус, который перехватывает данные с устройства, включая банковские учётные записи. Другой популярный подход — создание поддельных игровых магазинов, которые имитируют интерфейсы популярных платформ, вроде Roblox и Minecraft. Детям предлагают «выгодные» акции с большими скидками на виртуальные товары или игровую валюту, что побуждает их вводить данные банковских карт родителей. Иногда мошенники используют фальшивые сайты с запросом о привязке карты для «бесплатной подписки» или «дополнительных возможностей» в игре», - рассказал он.

Кроме того, мошенники могут представляться технической поддержкой или администрацией игр. Ребёнку сообщают, что его аккаунт якобы взломан или заблокирован, и для разблокировки нужно срочно подтвердить личность через код, отправленный на телефон родителя. В других случаях ребёнка шантажируют, утверждая, что из-за его действий родители могут столкнуться с проблемами — штрафами, блокировкой счетов или даже уголовной ответственностью. Это создаёт состояние паники, которое вынуждает ребёнка подчиняться инструкциям.

Особенно опасны случаи, когда ребёнку через игровые чаты предлагают установить «антивирус» или программу для «ускорения игры», которая на самом деле является инструментом для удалённого управления устройством. Подобные атаки позволяют мошенникам не только получать доступ к банковским приложениям, но и контролировать другие функции телефона, включая микрофон и камеру.

«Родителям необходимо говорить с детьми о правилах безопасности в интернете, объяснять, что нельзя передавать личные данные, пароли или что-либо подтверждать по просьбе незнакомцев. Важно привить детям понимание, что настоящие представители банков или служб доставки никогда не будут связываться через игровые чаты или мессенджеры с просьбой предоставить конфиденциальную информацию. Дополнительно стоит ограничить доступ детей к финансовым приложениям на телефонах или установить родительский контроль, чтобы ограничить их возможности совершать подозрительные действия», - пояснил депутат.

Технические меры безопасности также играют важную роль.

«Необходимо подключить двухфакторную аутентификацию, которая не позволяет получить доступ к аккаунтам только через пароль. Регулярное обновление паролей и использование сложных комбинаций символов затруднит несанкционированный доступ. Кроме того, важно использовать отдельные устройства или профили для детей без привязки к финансовым аккаунтам. Родителям следует внимательно следить за активностью своих устройств и объяснять детям, что в случае подозрительных запросов нужно немедленно сообщать о них взрослым», - заключил парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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