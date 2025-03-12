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Более 150 заложников спасены в ходе боев пакистанских военных с боевиками, взявшими штурмом пассажирский поезд

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
Пакистанские военные уже более 24 часов ведут смертельное противостояние с вооруженными боевиками, захватившими поезд

Пакистанские военные уже более 24 часов ведут смертельное противостояние с вооруженными боевиками, захватившими поезд и заложников, что привело к резкой эскалации повстанческого движения, которое бушует в регионе на протяжении десятилетий.

Ответственность за нападение взяла на себя Освободительная армия Белуджей (BLA), воинствующая сепаратистская группировка, действующая в беспокойной и богатой полезными ископаемыми юго-западной провинции Белуджистан.

По словам официальных лиц, около 450 пассажиров находились в поезде Jaffer Express, следовавшем из столицы Белуджистана Кветты в Пешавар на севере, когда боевики открыли “интенсивную перестрелку”, когда поезд проезжал через туннель в начале своего пути.

Пакистанские военные начали операцию по противодействию нападавшим, которые использовали “женщин и детей в качестве щитов”.

К раннему утру среды были спасены 155 заложников и убиты 27 боевиков, согласно источникам в службе безопасности. Неясно, сколько человек все еще удерживается.

Пассажир Мохаммад Ашраф сообщил СМИ, что видел в поезде более 100 вооруженных людей и что женщинам и детям не было причинено никакого вреда.

По данным правительства и железнодорожных чиновников, были убиты по меньшей мере 10 мирных жителей и сотрудников сил безопасности Пакистана.

Источники в органах безопасности обвинили боевиков в контактах с кураторами в Афганистане.

Пакистанские военные и правительство давно обвиняют Афганистан в предоставлении убежища группам боевиков, что отрицают лидеры талибов.

Десятки раненых заложников были доставлены в больницы для лечения, и продолжаются попытки спасти тех, кто все еще похищен.

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